Oser le repos. De l’oreiller à la méditation en passant par le transat

Aurions-nous perdu le vrai repos ? Certains perdent le sommeil, d'autres n'ont plus le temps de se reposer. Nos loisirs eux-mêmes deviennent parfois une course frénétique qui, si elle nous sort d'une certaine routine, ne diminue pas notre fatigue. Nous sommes enjoints de "réussir nos vacances" ! Résultat : le nombre de burnouts et de dépressions n'en finit pas d'exploser. Heureusement, une prise de conscience émerge dans le monde thérapeutique et du bien-être. Au plan spirituel également, il existe dans les traditions philosophiques et dans l'héritage chrétien une vraie réflexion sur le repos. Il est temps de la retrouver ou de la découvrir. Cet ouvrage abordera plusieurs thèmes : le loisir, le repos, le repos spirituel. Quelques clefs nous aideront à équilibrer dans nos vies l'action et la récréation, pour tendre vers la re-création !