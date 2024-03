Plus forte que la vague

Ana adore le surf, c'est son unique centre d'intérêt, et une passion dans laquelle elle plonge sans retenue. Sa planche est comme une prolongation de son corps alors que, hors de l'eau, elle est d'une extrême maladresse. Elle présente plusieurs symptômes liés à son trouble du spectre autistique : timidité, difficultés à changer ses habitudes, problèmes de coordination physique et surtout, elle n'a pas de filtre ? ! Sa sincérité est excessive, parfois brutale. Mais son meilleur ami Maïden la soutient dans tout ce qu'elle entreprend. Un jour, une TikTokeuse amie de Maïden filme Ana alors qu'elle est dans l'eau, et la vidéo devient virale sur les réseaux. Elle est repérée par une marque de vêtements et se retrouve sous le feu des projecteurs, jusqu'à ce qu'on l'incite à s'inscrire aux Jeux olympiques ? ! Elle est à la fois ravie de pouvoir s'adonner davantage à ce sport qui la passionne, mais elle est en même temps effrayée de ne pas être à sa place. De ne pas être "comme tout le monde" . C'est le moment que choisit Maïden pour lui avouer ses sentiments...