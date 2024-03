Honoré. l'écureuil qui refusait d'aider

Il était une fois un charmant petit écureuil nommé Honoré... Qu'il était mignon avec son pelage blond et sa longue queue cuivrée... Et que de pirouettes il faisait ! Des bonds par-ci, des bonds par-là... Il passait ses journées à jouer. Et même quand sa grand-mère avait besoin de lui, Honoré filait sans l'écouter ! Mais peut-on être vraiment heureux quand on refuse d'aider ?