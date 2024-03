Le psychothérapeute, un éveilleur de conscience ?

Ce livre, basé sur l'expérience de près de 40 ans de pratique de la psychothérapie du lien, vise à transmettre, mettre en valeur ce métier de la psyché qui tente de dénouer les noeuds de souffrance des patients. Il pose une question de fond : Sans être pour autant maître spirituel, le psychothérapeute n'est-il pas un éveilleur des consciences ? Un éveilleur a pour fonction de sortir du sommeil un humain endormi, anesthésié... Il est aussi celui qui ouvre l'esprit, les sentiments, quand les brisures de la vie ont perturbé, fermé voire coupé tout contact avec le monde et avec les émotions. Tel un allumeur de réverbères, l'éveilleur de conscience est celui qui permet à un être humain d'émerger des couches inconscientes de sa personnalité. Le psychothérapeute favorise une ouverture du champ de conscience pour que le patient devienne plus entier, libre et responsable de ses actes. Après avoir développé quelques aspects du processus en psychothérapie (partie 1), l'auteur parcourt des champs d'application à travers les âges de la vie (partie 2). Puis il aborde le déclin de la vie : vieillissement, maladie et mort (partie 3). Il questionne ensuite la complémentarité entre méditation et psychothérapie dans l'éveil des consciences (partie 4). Il propose enfin des ouvertures sur la formation et la recherche clinique (partie 5). Cet ouvrage s'efforce d'intégrer théorie et pratique : il part de situations vécues et concrètes afin d'en dégager le sens et voir comment elles confirment, infirment ou enrichissent la théorie toujours en marche de la psychothérapie.