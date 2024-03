Juliette et romeo

Turquie, Arménie, Azerbaïdjan, Israël. Ces pays font la une des journaux. Que vient faire la France dans cet imbroglio politique ? Derrière ces Etats il y a des êtres qui vivent leurs passions amoureuses. Juliette et Roméo, c'est l'histoire actuelle d'un amour impossible entre une jeune israélienne et un jeune turc dans un contexte où les relations internationales sont de plus en plus compliquées... guerres... tensions entre les grandes religions. Un amour impossible du fait des croyances religieuse de leurs familles, et perturbé par un rival éconduit, arménien et catholique qui ne supporte pas la situation. La disparition d'un des trois protagonistes provoque des remous en France et des débats au sein de la diplomatie turque. Deux personnalités au caractère bien trempé ont pour mission de gérer cette affaire. Hadrien Maurin "flic occasionnel à l'ancienne", et la commissaire Lefrançois à la carrière en pleine ascension. Ils vont enquêter ensemble sur cette disparition. Ce roman au coeur des relations internationales donne sa place à leur réalisme cynique et aux inévitables conséquences sur la vie des gens, mais aussi à leur impuissance face au conformisme religieux.