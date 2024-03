Bipolaria mon amour

Un roman largement autobiographique sur le cheminement d'une femme dont le psychisme vacille depuis un accident de voiture. Ce récit vient compléter "La ronde autour du puits". Claire trébuche dans son quotidien, emportée par une euphorie tenace ou paralysée par une vague dépressive de sa bipolarité. Ses paroles et ses actes lui échappent souvent, au grand désarroi de son entourage, et son couple se délite. Ses hospitalisations viennent rythmer une vie devenue insaisissable, malgré la recherche de points d'ancrages dans le passé ou l'espoir trouvé dans la poésie des petites choses. Ce beau texte est une réflexion sur la fine limite qui sépare chacun de nous de la folie, et sur la force de la vie qui l'emporte "malgré tout".