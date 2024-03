Le nid. Le paradis est de faire ce qu'il nous plait

Le Nid est une réflexion subtile sur le temps qui passe, la préparation au départ et la permanence de l'amour. Lili est retournée vivre au Nid, la maison de ses parents décédés. Loin de la ville et de ses faux-semblants, c'est dans un environnement naturel, sain et exigeant qu'elle voit le soir de sa vie tomber. Seule Halina, une petite fille, vient perturber joyeusement ce chemin, lui offrant encore une fois la chaleur de l'amour et la lueur de l'éternité.