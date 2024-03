Business classe. Avez-vous les codes pour réussir dans le monde professionnel ?

Avez-vous les codes pour vous aider à décrocher un nouveau job, à être promu, à signer un gros contrat ou simplement développer votre business ? Le savoir-vivre, c'est comme l'orthographe. Celui qui le maîtrise voit et juge tout de suite celui qui ne le maîtrise pas. Dans un monde professionnel où les soft skills prennent chaque jour plus d'importance, la parfaite connaissance des règles de savoir-vivre et savoir-être constitue un avantage concurrentiel clé pour toute personne désirant trouver un nouvel emploi, progresser dans son métier ou développer sa propre activité. Quand Hervé Bommelaer, le "pape du réseau" , et Anne de Marisy, la "pro de la business étiquette" , associent leur expérience, vous pouvez être certain d'avoir entre les mains LE guide de savoir-vivre et savoir-être qui vous aidera à atteindre votre objectif professionnel, quel qu'il soit. Et cela peut changer votre vie !