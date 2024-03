Stella et le cercle des femmes. Rituel de passage d'une adolescente

Stella vient d'avoir ses règles et elle se rend dans la yourte des femmes. Accueillie par Mawani, elle écoute l'histoire des femmes et découvre la face cachée des cycles féminins. Elle est guidée par trois femmes dans l'antre de la Terre pour y vivre une véritable initiation dont elle sortira métamorphosée. Alliant avec simplicité poésie, théories, conseils pratiques et histoire romancée, ce livre apporte un nouvel éclairage sur le cycle féminin : il invite à célébrer ce passage, délicat et sacré dans la vie d'une femme, afin d'accepter ses menstrues et non de les subir. Ce roman initiatique s'adresse à toutes les femmes, aux adolescentes et à leur mère, ainsi qu'à tous ceux qui accompagnent des adolescentes. Il invite à considérer à sa juste valeur l'arrivée des premières règles.