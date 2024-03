C'est arrivé par hasard. De Berlin à Oradour

Tout commence en 2022 par une visite organisée d'un groupe de jeunes lycéens berlinois à Limoges, et à Oradour-sur-Glane. Pauline et Nikolaus se rencontrent à Limoges, et à travers leur amitié, leurs familles devront faire face à plusieurs sentiments, surtout la peur d'affronter le passé et l'hésitation de s'ouvrir à la réconciliation. A travers la rencontre entre ces deux jeunes, l'auteure revient aussi sur les faits historiques, sur ce qu'il s'est passé à Oradour. Il ne faut pas oublier les massacres d'Oradour pour ne pas les répéter ailleurs.