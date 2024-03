Sainte Faustine. La secrétaire de la Miséricorde Divine

Hélène Kowalska, la future sainte Faustine, est une petite fille ordinaire de la campagne polonaise. Sa famille est pauvre et lorsque la jeune fille fait part à son père de son désir d'entrer au couvent, ce dernier lui oppose un refus catégorique. Même le bon curé ne parvient pas à le faire changer d'avis. Mais Jésus ne l'entend pas de la sorte. Alors qu'Hélène danse avec ses soeurs à une fête de village, le Christ lui apparaît et lui demande : " Jusqu'à quand vas-tu me faire attendre ? " Bouleversée, Hélène rassemble en hâte ses affaires et, la nuit même, prend le train pour Varsovie. Hélas, les difficultés ne font que commencer. Quel couvent acceptera une jeune fille de la campagne sans dot ? Heureusement, Dieu est là qui veille sur celle qu'Il appelle à être sa messagère et la secrétaire de sa Miséricorde Divine. Une mission lourde à accomplir, dans un monde ravagé, et qui ne se fera pas sans douleur ni sacrifices. Mais pour l'amour du Bon Dieu, Hélène, devenue Soeur Faustine, ne recule devant rien. Grâce à elle et à la diffusion du tableau que le Christ lui a réclamé, complété par les paroles de Jésus rapportées dans son Petit Journal, le monde entier connaîtra bientôt l'Amour inconditionnel du Seigneur et sa Miséricorde Divine. " Secrétaire de mon plus profond mystère, ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde au profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le courage de s'approcher de moi " (Jésus, PJ § 1692)