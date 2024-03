Rebelles venus de l'est

Une opportunité en or : A Port Harcourt, au Nigéria, Luciano, un écrivain raté et attiré par l'argent facile, se voit confier l'improbable mission de retrouver Aniete, le fils issu des aventures extraconjugales d'un vieillard fortuné. Un monde violent : Cette aventure conduit Luciano dans l'est du pays, et ce qu'il pense être l'affaire de quelques jours va le plonger au coeur d'un réseau criminel où meurtres et enlèvements sont monnaie courante. Un fils disparu : Mais Aniete est introuvable, alors Luciano mène l'enquête et découvre bien vite que son protégé est en fait l'homme à abattre du moment. Enlevé puis menacé de mort, il envisage de mettre un terme au contrat lorsqu'un événement fait tout basculer. Où se trouve Aniete ? Et pourquoi tout le monde souhaite sa mort ? Cette histoire est celle d'une amitié forgée dans la violence, et capable de déjouer les plans de la Mort. C'est l'histoire de Luciano, et de la fois où il a sauvé un rebelle venu de l'est.