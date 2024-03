J'éveille mon bébé dans l'eau

Emeline Rifier, ou Bébés nageurs sur Instagram, est une maître-nageuse certifiée et exerçant en piscine municipale. Cette maman passionnée et ancienne nageuse professionnelle a créé son compte en 2017 pour permettre aux jeunes parents à prendre confiance en eux face à l'eau qui peut être intimidante avec un tout-petit, mais aussi pour permettre aux enfants de s'amuser en toute sécurité. Dans ce livre, elle aborde tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'éveil aquatique de bébé : les bains à la maison, l'éveil aquatique en piscine, les différents massages que l'on peut proposer à bébé. Le tout avec des conseils de sécurité élémentaires pour débuter l'aventure de l'eau en toute sérénité. Retrouvez également : - Des photos pour visualiser clairement comment initier son bébé à l'éveil aquatique en toute sécurité ; - Des vidéos accessibles via des QR-codes tout au long du livre pour comprendre les positions et exercices ; - Des témoignages de participant. e. s aux ateliers de Bébés nageurs qui rassurent.