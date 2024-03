Le Monde est petit

Quand on est petit, le monde est un kaléidoscope de sentiments : parfois drôle, parfois injuste, parfois doux, triste, fatiguant ou tout simplement beau... Il y a tant de ressentis dans une seule journée ! En plaçant son propos et son trait à parfaite hauteur d'enfants, Krocui signe ici un ouvrage où chaque image crée chez les lectrices et lecteurs (enfants comme parents ! ) une émotion instinctive et irrésistible.