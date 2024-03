Rebelles. Elles sont vos coachs

Elles sont artiste, entrepreneure, journaliste, ethnologue ou syndicaliste. Mal connues ou oubliées, ces six Rebelles de l'Histoire ne doivent leur destin qu'à la puissance de leur volonté et leur énergie vitale. Elles se sont opposées aux normes sociales pour innover (Lucie Baud et Alice Guy), pour dépasser les stéréotypes (Joséphine Baker), pour faire de sa douleur un levier de création (Frida Kahlo), pour agir avec courage et détermination (Germaine Tillion) ou encore pour transmettre avec pédagogie une nouvelle vision de l'Europe (Louise Weiss). Quelles idées, quelles inspirations ces femmes peuvent-elles nous transmettre pour conduire nos vies dans un monde d'incertitudes ? Au fil de la lecture, vous trouverez des outils, des méthodes, un nouveau souffle pour traverser changements et difficultés avec audace et détermination, caractéristique commune à ces six femmes. Ce livre est également une invitation à un voyage intime et complice avec ces "Rebelles de l'Histoire", libres et engagées.