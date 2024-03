Des recettes chinoises faciles, variées, savoureuses et 100 % vegan ? C'est possible ! Cuisine chinoise vegan vous propose de plonger au coeur des saveurs infinies de la Chine à travers 86 recettes vegan : sauces, raviolis, nouilles, sautés, fritures... de quoi partager d'innombrables repas en famille ou entre amis ! Les recettes s'inspirent de l'enfance de Yang Liu passée dans diverses provinces de Chine et s'appuient sur la longue histoire de la cuisine vegan du pays. Chaque plat, photographié par Katharina Pinczolits, est accompagné de conseils utiles pour maîtriser les techniques bien spécifiques de la cuisine chinoise.Mettez-vous en appétit avec des aubergines aigres-douces, un chow fun aux pleurotes, du tofu frit au piment vert et des raviolis à la pâte de sésame ! Et pour le dessert, apprenez à faire vous-même le traditionnel thé au lait de Hong Kong, des perles de coco fourrées à la mangue ou l'incontournable gâteau de haricots mungo. Yang Liu et Katharina Pinczolits sont les fondatrices du très populaire compte Instagram @littlericenoodle. Elles vous y apprennent à repenser la tradition culinaire chinoise et vous séduisent par la richesse (souvent insoupçonnée) du véganisme !