Le protocole AIP contre l'auto-immunité. La méthode naturelle révolutionnaire qui réduit au silence les maladies auto-immunes

Vitiligo, diabète de type 1, thyroïdite de Hashimoto, sclérose en plaques, maladie de Crohn, lupus... Les maladies auto-immunes touchent 5 à 10 % de la population et majoritairement les femmes. Ce livre présente un protocole alimentaire (Autoimmune protocol dit AIP), conçu pour combattre les maladies auto-immunes. Cette approche complémentaire se concentre sur l'apport des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement du système immunitaire, la santé de l'intestin, l'équilibre hormonal et la réparation des tissus. Elle implique également de réduire les facteurs inflammatoires dans l'alimentation et le mode de vie. Le Protocole AIP a été élaboré à partir de l'analyse approfondie de plus de 1 200 études scientifiques et des dizaines de milliers de personnes l'ont déjà utilisé avec succès. Le lecteur découvrira : les causes/déclencheurs de ce type de maladies ; les aliments à éviter, à éliminer temporairement puis à réintroduire, l'assiette type AIP, 70 recettes salées et sucrées réparatrices du système immunitaire, comment améliorer le sommeil, la gestion des stress, l'activité physique, la détoxification, des conseils, astuces et questions fréquentes sur tout ce qui touche aux maladies auto-immunes.