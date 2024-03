Au bout du chemin, la rédemption ? Dans un monde post-apocalyptique où tout n'est que désespoir et désolation, deux frères ont entrepris de traverser les terres meurtries pour mettre fin à leurs tourments. Car dans ce monde où la souffrance est omniprésente, les hommes, bien que condamnés ne peuvent mourir. Ils errent jusqu'à sombrer dans la folie et perdre leur humanité. Ceux-là deviennent des " oubliés ", des créatures terrifiantes... Ikar et Graham n'ont pas encore atteint ce stade critique. Ils savent qu'au-delà du désert, il existe une oasis où l'herbe pousse encore et que là-bas la mort est douce et accessible. Quand ils s'approchent enfin de cette oasis, ils découvrent stupéfaits, qu'elle prend la forme d'un enfant providentiel ! Cette petite fille perdue possède à elle seule le pouvoir de régénérer la nature et d'apaiser tous les tourments. Elle incarne l'espoir après l'effondrement, mais un espoir fragile. Pour lui donner une chance de déployer ce don salvateur, Ikar et Graham vont l'aider à avancer coûte que coûte au milieu de l'enfer. Mais leur esprit se trouble par moments et le danger peut venir de partout. Ikar, rongé par le mal, fait des crises de plus en plus violentes, tandis que " Les fils de Sad ", une tribu cannibale, s'est lancée à leurs trousses dans le but de capturer l'enfant... L'Humanité pourra-t-elle vraiment renaître du chaos ? Premier album d'un auteur prometteur, Délivrance est une pépite graphique à mi-chemin entre l'univers poétique de Frederik Peeters et la noirceur du seinen japonais qui nous tient en haleine et nous transporte dans un monde horrifique plus vrai que nature. Une lecture intense et viscérale.