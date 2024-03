Gros-Dur l'Ankylosaure

Les dinosaures fascinent les enfants dès leur plus jeune âge. Ils leur font peur, les intriguent, les impressionnent et suscitent de nombreuses questions... Avec Tonnerre, sympathique Tyrex, et sa joyeuse troupe, les tout-petits vont enfin pouvoir pénétrer ce monde qui les fascine ! Une histoire ludique Une double documentaire pour tout savoir sur Gros-Dur : Le terrible ankylosaure ! Des illustrations en 3D qui respectent les caractéristiques propres et les proportions de chaque dinosaures Des personnages attachants au caractère bien trempé : Tonnerre est l'incontestable roi du Crétacé. C'est la figure paternaliste de cette joyeuse bande de dinos ! Résumé : Gros-Dur adore jouer avec ses amis, mais il est parfois un peu maladroit... et ses amis en ont assez de ses manières brutales ! Tonnerre arrive à la rescousse pour lui prodiguer quelques conseils : en faisant un peu plus attention à la terrible massue au bout de sa queue, il parviendra sans aucun doute à reconquérir ses amis...