The Mafia Chronicles Tome 2 : Bound by Duty

La saga best-seller cultissime dans plus de dix pays, vendue à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde ! " Cora Reilly continue de s'imposer comme la meilleure auteure de romance mafieuse de notre génération. " - L. J. Shen, USA Today. En attendant de gagner son amour, elle est prête à tout pour attiser son désir... A 23 ans, Valentina est une jeune femme déterminée qui sait ce qu'elle veut. Mais elle doit se plier aux règles de la mafia, monde dans lequel elle est née. Suite au décès de son premier mari Antonio, elle est obligée d'épouser Dante Cavallaro, le nouveau Capo de Chicago. De douze ans son ainé, il est terriblement séduisant, mais également réputé pour sa froideur et son intransigeance. Et on raconte qu'il ne s'est jamais remis de la perte de sa première femme... Malgré tout, Valentina espère être heureuse en amour, après un premier mariage qui n'était qu'une façade et dont l'union n'a jamais été consommée. Même si elle craint que Dante découvre son secret pendant leur nuit de noces, elle meurt d'envie d'être enfin initiée aux plaisirs du sexe. Alors, quand Dante l'ignore et se cache derrière un masque d'indifférence, la frustration l'emporte. Son mari a forcément des failles. Et Valentina compte bien s'en servir pour faire naître en lui un désir brûlant...