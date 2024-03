Les thés meurtriers d'Oxford Tome 10 : Buches et embûches

Bientôt les fêtes de fin d'année. Avant de prendre un repos bien mérité, Gemma la propriétaire du salon de thé à la mode, est engagée comme traiteur pour un goûter d'enfants organisé dans un manoir. Plum pudding, mince pies et autres douceurs so british sont au menu. Mais lorsqu'elle se retrouve bloquée dans la vaste bâtisse par une tempête de neige, Gemma réalise que son séjour ne va pas être une partie de plaisir. Surtout après avoir découvert le cadavre d'un homme dans la bibliothèque, étouffé par une chaussette de Noël... Avec l'aide des vieilles commères du village, la détective amateur va tenter de démasquer le coupable dans une maison remplie de suspects. L'affaire est semée d'embûches et elle va devoir faire vite si elle veut avoir une chance de sauver les fêtes... et la bûche !