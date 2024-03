Agressions sexuelles. Trousse premiers secours

On évalue à 165 000 par an le nombre d'enfants subissant des violences sexuelles. Dans le même temps, 94 000 femmes adultes déclarent avoir été victimes d’un viol ou d’une tentative de viol et dans 45 % des cas, l’auteur est un conjoint ou un ex-conjoint. Ces violences étant majoritairement intrafamiliales, les victimes se taisent, paralysées par la honte, la culpabilité, prostrées et en état de choc. Nombre d’entre elles ne savent pas vers qui se tourner ou n’ont pas les moyens financiers d’entamer une thérapie. L’objectif de ce livre est que plus jamais une victime d’agression sexuelle ne reste seule, enfermée dans son silence et sa détresse. Comme un ami virtuel bienveillant de bon conseil, ce livre offre une écoute et des paroles réconfortantes. Il pose des mots justes et réparateurs sur la situation. Il explique ce qu’est le stress post traumatique et comment s’en libérer. Il propose aussi un chemin de reconstruction, permettant à la personne de restaurer son humanité blessée.