Qu'est-ce qu'un artiste ? A travers cet album sensible et coloré, l'auteur britannique Ed Vere tente de répondre à cette question grâce aux aventures d'une petite dinosaure éprise de liberté et d'envie de créer, qui souhaite partager sa vision du monde à l'aide de ses crayons, feutres et pinceaux... ` L'art et la liberté Un livre sur la liberté d'imaginer, de dessiner, de rêver... et aussi sur les doutes de l'artiste. Une façon de montrer aux enfants que l'art est partout et qu'il faut laisser s'exprimer son imagination, avoir confiance en soi et en ses désirs, et ne pas se laisser dépasser par ses échecs. Le choix des couleurs Toute l'énergie et la créativité de la petite artiste jaillissent à travers la couleur apportée sur les murs uniformes de la ville. Au fil des pages, l'auteur traduit dans ses dessins les sentiments de la petite dino. Ainsi, l'univers s'assombrit quand elle croit avoir fait une erreur, et retrouve toutes ses couleurs lorsqu'elle retrouve le goût de peindre et de dessiner !