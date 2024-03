Mon grand imagier de la vie quotidienne

Un imagier tout en photos pour s'éveiller à son environnement ! Plus de 270 mots en photos de la vie quotidienne, 48 flaps, des questions-quiz et des dessins colorés pour aider le tout-petit à comprendre son environnement et à enrichir son vocabulaire. Grâce à ses devinettes et ses flaps à soulever, il propose différents niveaux de découverte à travers le jeu pour s'adapter dès le plus jeune âge à ses lecteurs et les guider tout au long de leurs progrès Un livre tout carton à découvrir à partir de 18 mois.