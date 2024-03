Toutes les vies d'Alice

" Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. " Telle est la devise de Sarah, qui s'est efforcée de construire sa vie en accord avec ce principe simple, à force de Post-it et de to-do lists. Mais dans ce mécanisme en apparence bien huilé se cache un grain de sable qui pourrait tout faire basculer... Le jour où elle apprend que sa soeur est hospitalisée dans un état catatonique, à peine quelques jours après lui avoir laissé un message énigmatique, Sarah se rend immédiatement à son chevet. En retrouvant Aigues-Mortes, la ville de leur enfance, qu'elle a fuie vingt ans auparavant, c'est comme si tout son passé refaisait surface. Les terreurs nocturnes qui l'assaillent et les ombres qui l'obsèdent sont plus présentes que jamais... mais c'est peut-être enfin l'occasion de les affronter pour trouver sa place à elle.