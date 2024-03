Python pour le data scientist. Des bases du langage au machine learning, 3e édition

Si vous vous intéressez au traitement des données avec le langage Python, cet ouvrage s'adresse à vous. Que vous soyez débutant en Python ou que vous ayez une expérience significative, il vous apportera les clés pour utiliser ce langage en data science. Ce livre répond à de nombreuses questions sur Python : - Comment utiliser Python en data science ? - Comment coder en Python ? - Comment préparer des données avec Python ? - Comment créer des visualisations attractives avec Python ? - Comment appliquer des modèles de machine learning et de deep learning avec Python ? - Comment passer aux environnements big data ? Pour mettre en place vos traitements, vous apprendrez à tirer parti des multiples outils Python tels que Anaconda, Jupyter, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Bokeh, Scikit-Learn, TensorFlow, PySpark... Cette troisième édition, entièrement refondue et augmentée, est enrichie des mises à jour de code liées aux évolutions de Python et des packages de data science. L'ensemble du code compris dans cet ouvrage est disponible sous la forme de notebooks Jupyter dans le repository public de l'auteur : https : //github. com/emjako/pythondatascientist