Le Menteur

A peine débarqué à Paris, le jeune Dorante s'invente un personnage à la mesure de ses ambitions et de ses rêves. Par la flamboyance de sa langue et de son imagination, le voilà soldat, seigneur et prince. Il séduit sans le savoir la femme que son père lui réservait, puis fait tout pour échapper à ce mariage... Intrigues enchevêtrées, tirades brillantes, coups de théâtre : dans cette comédie débridée, Corneille rend hommage à l'imagination et à la fertilité de la jeunesse. Une édition spéciale pour cette oeuvre qui vient d'entrer au programme du bac !