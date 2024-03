Happy Reiki. 55 cartes pour vivre sereinement et heureux

Ma petite boîte à messages Le Reiki Usui, conçu par Mikao Usui en 1922 au Japon, est un outil pour vous aider à vivre plus sereinement, heureux et en bonne santé chaque jour. Contactez l'énergie de l'univers et laissez-la couler, par vos mains après un enseignement de la technique. Bénéficiez au quotidien des 5 principes énoncés par le fondateur et qui commencent tous par "Juste pour aujourd'hui ", avec des messages et des exercices !