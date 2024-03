Guide de poche des TCC. Troubles anxieux, dépression, phobies, addictions... Les TCC pour une meilleure qhalité de vie !

Troubles anxieux, dépression, troubles obsessionnels compulsifs, phobies, addictions... Autant d'indications pour lesquelles les thérapies cognitivo-comportementales ont démontré scientifiquement leur efficacité. De courte durée et bien acceptée, une telle approche suscite à juste titre un intérêt croissant. Grâce à cet ouvrage exhaustif, vous aborderez sereinement les TCC. Les différentes formes de TCC : leurs fondements, les principes de fonctionnement et leurs objectifs. Le déroulement d'une thérapie et les techniques utilisées : la restructuration cognitive, l'activation comportementale, la relaxation... Les mécanismes à l'oeuvre dans nos pensées dysfonctionnelles : apprendre à identifier ces pensées pour mieux s'en libérer. Des cas cliniques concrets analysés pas à pas au fil des séances : phobie, dépression, boulimie. Les principaux questionnaires et échelles d'évaluation utilisés.