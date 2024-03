Running & Marathon L'intégrale. Courir plus vite, courir plus loin, courir mieux

Améliorez votre course grâce aux techniques des champions ! Un "labo du running", pour améliorer vos résultats grâce à la biomécanique de la course. Une série d'entraînement pour tous les niveaux et pour toutes les distances. Des programmes d'exercice pas à pas, pour construire puissance et rapidité et diminuer le risque de blessure, de l'avant à l'après-course. Des conseils précis sur l'équipement, la nutrition, la motivation, et les stratégies de course. Donnez-vous les moyens de la performance grâce à l'expertise de The training shed : une science du running ! The Training Shed est un centre d'entraînement spécialisé dans le coaching, la médecine du sport et l'accompagnement des athlètes de haut niveau et des particuliers