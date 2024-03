Ron Kamonohashi : Deranged Detective Tome 7

Lors d'un tournage en pleine nuit, certains acteurs semblent avoir aperçu une tête humaine flottant parmi les ballons tenus par un clown. Mais la tête décapitée aurait disparu aussitôt. Etait-ce une illusion ? Toto et Amamiya renoncent à leurs jours de congé pour enquêter, c'est le début d'une nouvelle mission pour notre duo de détectives. Après Reborn ! découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique. "Avides de mystères et d'enquêtes insolubles ? Voici un nouveau détective dans le game : Ron Kamonohashi". Japan Live "Amano au sommet de son art. Un sans-faute ! " Dylan, libraire au Furet du Nord Louvroil " Ron Kamonohashi nous régale d'abord de sa fraîcheur, mais finit par nous intriguer pour tous ses mystères. " Animeland XTra