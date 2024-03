"Le voyage" est un roman foisonnant dont les multiples personnages portent chacun une des contradictions ou une des causes de notre temps. Au centre de ce ballet, Christo évolue avec ses proches, ses souvenirs, ses voyages, et son rapport fusionnel à la mer. Des réflexions de chacun nait une oeuvre complexe et exigeante, avec de nombreuses références littéraires et poétiques. Il en découle la question de la possibilité du bonheur individuel, question qui se pose essentiellement à Christo, Morgane et à la petite Suzie : les plaisirs simples suffisent-ils ? Autour d'eux le monde suit son cours tant bien que mal. Faisant comme un fond sonore irritant à un bonheur qui ne peut de ce fait être parfait.