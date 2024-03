En 1840, avec Qu'est-ce que la propriété ? , Pierre-Joseph Proudhon, fils d'ouvrier autodidacte, dégoupille une grenade intellectuelle. Partant du constat qu'une minorité continue à s'enrichir au détriment d'une majorité qui s'enlise toujours plus dans la pauvreté, il interroge la légitimité des inégalités et celle de la propriété, élevée par la Révolution française au rang de droit sacré. Avant Karl Marx, il dénonce le profit du capitaliste et l'asservissement des classes populaires.