Le grand livre des techniques du cinéma d'animation. Ecriture, production, post-production, 2e édition

Découvrez dans cet ouvrage unique et passionnant, un vaste panorama des techniques du cinéma d'animation, illustré par des documents inestimables, images de films, photos de plateau, planches de storyboard ou esquisses : - Les étapes successives de la création d'un film : le scénario, la conception artistique, l'animation, le découpage, la production, le tournage, la conception des effets sonores et de la musique, le mixage, la diffusion... - Les différentes techniques d'animation : l'équipement, la création du mouvement, les films en 2D ou en 3D, le tournage image par image, le stop motion, l'animation sur ordinateur... - La multitude des matériaux utilisés : papiers découpés, pâte à modeler, marionnettes, palette graphique, photos, sable... - Des témoignages de cinéastes du monde entier, tous artistes reconnus pour leur brio technique et leur approche créativeUn livre-outil indispensable, destiné à tous les amoureux du cinéma d'animation, aux professionnels et aux étudiants.