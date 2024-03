TAF (Tableau des Actions à Faire). La méthode de gestion du temps qui transforme le stress en énergie

Avec la méthode TAF (Tableau des Actions à Faire), découvrez une méthode de gestion du temps qui va vous permettre de changer votre rapport au travail. L'objectif est que vous n'ayez plus la sensation que le " boulot " vous écrase, autant physiquement- avec des horaires à rallonge- que mentalement avec une charge mentale toujours présente. La méthode se veut la plus simple possible. La plupart des autres méthodes demandent de quantifier le temps que prend une tâche avant de pouvoir la planifier, ce qui est chronophage. Ici, vous décidez en fonction de la priorité des actions. Celles-ci sont redéfinies tout au long de la journée grâce à un système de notation allant de 0 (urgent) à 9 (à garder pour mémoire). Côté outils, tout ce dont vous aurez besoin est d'un fichier Excel pour notamment trier les tâches du jour, de la semaine et du mois, indiquer si certaines sont déléguées... , d'un agenda, et du bureau de votre ordinateur ou du cloud de votre entreprise pour trier et ranger vos fichiers. Grâce à TAF vous connaitrez aussi le plaisir d'avoir une boîte mail vide. Cette méthode a été mise en place par Hugues Gissler, au moment où, devenu membre du comité de direction en tant que directeur financier dans le secteur de l'industrie automobile, il n'arrivait plus à gérer son temps. Cela lui a permis à la fois de continuer à progresser pour devenir PDG mais aussi d'être disponible pour ses autres projets... de vie.