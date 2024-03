Désespéré par son nez "qui d'un quart d'heure en tous lieux le précède", le Gascon Cyrano n'ose ouvrir son coeur à sa cousine Roxane, objet de sa passion. Cet homme de l'ombre, aussi laid qu'éloquent, prêtera donc en secret sa verve et sa voix à son rival, plus beau mais moins spirituel que lui. Cyrano de Bergerac, comédie héroïque créée en 1897, a ravi des générations de spectateurs et de lecteurs. Les plus grands comédiens ont prêté leurs traits à ce personnage haut en couleur, incarnation pittoresque du coq gaulois, poète fantasque et amoureux sublime. Dans cette oeuvre pleine de panache à l'origine d'un engouement populaire sans précédent, Rostand nous rappelle, sous couvert de légèreté, qu'on ne saurait vivre que de lyrisme et d'ivresse.