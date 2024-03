Immortals devils 3. Isis

Isis n'a pas eu une adolescence facile. Durant des années, elle a dû faire face à la folie de sa demi-soeur tout en tentant de concilier ses études et sa maladie. Désormais loin, elle se reconstruit, travaille comme agent d'accueil dans un cabinet d'avocats et prend soin de sa mère, dont la santé se dégrade. Toutefois, son quotidien est bouleversé par les Immortal Devils. Colt est le Sergent d'Armes du club et l'un des membres les plus réfléchis. Sauf quand il s'agit d'Isis. La jolie rousse le met dans tous ses états et remet toutes ses certitudes en question. Déterminé à la faire sienne, il utilisera toutes les cartes qu'il a en main. Malheureusement, le passé refait surface et revient hanter notre héroïne. Afin de sauver celui qu'elle aime et ses amis, elle sera prête à tous les sacrifices, y compris mettre sa vie en jeu.