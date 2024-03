Trois procès extraordinaires. Deux magistrats et un ministre de la Justice en procès

Ce livre est le récit de trois procès extraordinaires. D'abord des deux procès qui se sont tenus devant le Conseil supérieur de la magistrature en août et septembre 2022, à Paris, à l'encontre du juge Edouard Levrault et du procureur Patrice Amar, à la suite d'initiatives du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. Puis du procès de ce même ministre, Eric Dupond-Moretti, qui a comparu à son tour devant la Cour de justice de la République l'année suivante, au mois de novembre 2023, pour y répondre de ces décisions qu'il avait prises envers ces mêmes magistrats ! Ces trois procès se sont finalement conclus par des décisions de mises hors de cause et de relaxe, aucune faute disciplinaire n'ayant été retenue contre les magistrats, ni aucun délit contre le ministre. Mais quels procès ! François Saint-Pierre, qui fut le défenseur d'Edouard Levrault et de Patrice Amar devant le Conseil supérieur de la magistrature et qui les assista devant la Cour de justice de la République, en livre ici le récit, passionné et passionnant, de sa place d'avocat, mais le plus fidèlement possible. Et c'est un récit riche d'enseignements, sur la justice, la politique, les magistrats et leur ministre, sur les conditions de l'Etat de droit et le fonctionnement de la démocratie.