Entre l'autobiographie, le journal intime et l'essai introspectif, L'Imparfaite nous plonge dans le parcours de vie singulier d'une femme à la découverte d'elle-même à travers, paradoxalement, la perte progressive de son image. D'une plume alerte et légère, qui fait une large place à la poésie, le récit nous invite à dénouer les fils d'un tissage serré. Dans la trame, on suit l'annonce et l'évolution d'une maladie qui bouleverse et oblige à un retournement, une exploration intérieure, une quête de sens que le bonheur ordinaire semblait rendre superflue. S'ensuivent une ouverture au mystère, de nouvelles expériences sous forme d'états modifiés de conscience ou de synchronicités extraordinaires, et la révélation d'un chemin que chacun est appelé à arpenter, à son propre rythme.