Histoires de police et d'aventure

Dans cet ouvrage, le spécialiste de la " petite histoire " nous présente six récits consacrés à des faits mystérieux concernant l'histoire de notre pays. Lenotre y explore des théories intrigantes, telles l'hypothèse affirmant que Molière n'aurait pas écrit ses propres oeuvres, mais que Louis XIV ou le Masque de Fer en auraient été les véritables auteurs. Nous plongeons ensuite dans l'histoire du " Courrier de Lyon " et de Joseph Lesurques, accusé en 1796 de délit de vol à main armée et de meurtre. Nous suivons les événements qui ont conduit à son arrestation, son procès, et les doutes persistants sur sa culpabilité. L'ouvrage nous emmène ensuite en 1800 dans l'enlèvement mystérieux du sénateur Clément de Ris. On découvre les efforts du général Bonaparte pour résoudre cette affaire énigmatique tout en découvrant les émotions et les craintes qui ont secoué la société de l'époque. Nous plongeons également dans l'histoire intrigante de Gaspard Hauser, découvert en 1828 après avoir passé sa vie enfermé dans une grotte. Nous explorons les théories relatives à son identité et la considérable attention médiatique suscitée par cette affaire en Europe. Enfin, nous suivons l'épopée tumultueuse de l'expédition icarienne de 1848, une tentative de créer une communauté utopique aux Etats-Unis, découvrant les luttes internes et les critiques qui ont marqué son histoire. L'ouvrage se termine par l'histoire complexe de Lucien de la Hodde, impliqué en 1848 dans un complot contre le gouvernement, puis devenu un membre respecté de la police du Second Empire.