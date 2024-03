Dupée par les siens. Dani Degraff, T2

Une épée perdue, un monde à sauver : le compte à rebours a commencé. D'aussi loin que je me souvienne, ma famille a toujours possédé la moitié supérieure d'un dangereux artéfact. Mais quelqu'un vient de le voler, et il est de mon devoir d'aller le récupérer. Avec l'aide de mes amis, me voilà donc à suivre les indices pour retrouver les deux moitiés d'une épée antique avant que quelqu'un de malintentionné ne parvienne à la reforger. Quand je croise la route d'un vampire qui se prend pour Elvis, d'un lézard se déplaçant en tapis volant et d'une banshee meurtrière qui n'a aucun respect pour les magnifiques fontaines du Bellagio, je comprends que je vais passer un sale quart d'heure. Ma magie est la seule barrière entre un pouvoir absolu et la préservation de notre monde. Parviendrai-je à empêcher l'histoire de se répéter, ou sommes-nous condamnés à revivre les erreurs du passé ? #UrbanFantasy #Enquête #Romance #Druide