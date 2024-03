Analyse d'un enjeu éthique en psychoéducation - Pour une conduite compétente

Cet ouvrage est un outil d'accompagnement pour les interventions complexes en relation d'aide dont l'issue repose sur le jugement professionnel. Bien que son contenu réfère à la pratique psychoéducative, toute personne évoluant dans le champ de l'intervention psychosociale y trouvera un appui à sa réflexion. Les différents systèmes d'encadrement et modes de régulation dont il faut tenir compte dans l'analyse d'une situation, particulièrement la déontologie, y sont exposés. La connaissance des règles et des normes, mais surtout la clarification des valeurs qui leur sont sous-jacentes sont essentielles pour agir de manière éthique. La démarche proposée prend place dans l'environnement professionnel. Elle se décline en quatre étapes, elles-mêmes subdivisées en trois sous-étapes, clairement explicitées et illustrées. En complément, la notion de compétence éthique est abordée sous un angle nouveau, celui des repères identitaires du psychoéducateur et de la psychoéducatrice. Enfin, un chapitre est consacré aux enjeux éthiques liés aux médias sociaux et au Web dans le cadre de l'intervention. L'ensemble de l'ouvrage amène le lecteur et la lectrice dans un univers où la réflexion sur les valeurs et la recherche de sens deviennent le fil conducteur du jugement professionnel.