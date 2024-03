Mon journal astro-tarot

Grâce à ce journal et au puissant outil d'introspection qu'est le tarot, apprenez à bénéficier, mois après mois, des énergies astrologiques qui traversent votre année. Laissez-vous porter par les images inspirantes et oniriques créées par Alicia Mathieu. Suivez les conseils de Margot Robert-Winterhalter, tarologue et psychopraticienne, pour profiter des ressources des signes astrologiques selon leur période. C'est ainsi que votre mois d'avril bénéficiera de l'énergie constructrice du Taureau, que vous serez emplis de la curiosité des Gémeaux en juin et de la créativité du Lion en août ! Pour chaque période astrologique, vous aurez à votre disposition des thèmes de réflexions et plusieurs tirages de tarot pour recevoir pleinement les bienfaits de chacun des signes du zodiaque.