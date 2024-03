Guide des vitamines et minéraux : optimisez votre alimentation - Aliments et recettes santé

De nombreuses personnes souffrent de carences malgré des apports alimentaires satisfaisants. Notre alimentation et notre mode de vie sont responsables de nombreux troubles. Pour s'en protéger, manger bio ou prendre des compléments alimentaires est insuffisant. Les déficits nutritionnels chroniques sont fréquents. Les excès de notre quotidien sont plus souvent problématiques que le manque réel d'apports. Il est préférable de réduire les besoins de l'organisme et de consommer des vitamines dans le cadre de l'alimentation plutôt que de multiplier la prise de compléments alimentaires. Découvrez les rôles des vitamines et minéraux dans l'organisme, les risques de carences et comment les éviter. Dans ce livre, Raphaël Perez présente 26 vitamines et minéraux. L'auteur vous invite à comprendre comment ces éléments vitaux fonctionnent en synergie, les grands équilibres des minéraux et les erreurs à éviter avec les compléments alimentaires. Les nutriments impliqués dans certains problèmes de santé courants et les recettes vous permettent de prendre facilement votre nutrition en main.