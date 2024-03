Abécédaire d'auto-édition féministe

Ce livre rassemble des outils, techniques, ressources, conseils et idées pour qui voudrait se lancer dans l'auto-édition. Il explore et questionne l'existence d'une pratique féministe de l'objet imprimé - ses enjeux d'indépendance et son histoire contemporaine, militante et artistique. Un abécédaire subjectif, joyeux et non exhaustif imaginé par les fondatrices autodidactes de la revue Censored - basé sur leurs expériences et leurs rencontres.