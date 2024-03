Mes premiers découpages et collages - Animaux fluo

Une pochette d'activité essentielle pour se familiariser avec les activités "papier" dès la maternelle et développer la motricité fine. Les enfants sont guidés pour découper des formes sur les feuilles de papier coloré. Munis d'un levier, les ciseaux d'apprentissage fournis accompagnent le geste et le rend plus facile qu'avec des ciseaux classiques. Il ne reste plus qu'à coller les formes à la bonne place sur les tableaux pour créer des portraits d'animaux très rigolos !