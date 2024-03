Sous Terre Pour Survivre. LÂ´histoire de Gisèle Flachs, petite fille juive dans la guerre - partie 1

Gisèle Flachs a 88 ans aujourd'hui, cette BD raconte son histoire : celle d'une petite fille juive née en 1939 en Pologne à la frontière Ukrainienne. Elle fait partie des 200 rares survivants sur 7 500 juifs de la ville de Boryslaw qui ont survécu à la guerre. En juin 1939 les Allemands envahissent la Pologne et en Juin 1941 les Allemands entrent dans sa ville de Boryslaw et commencent à mettre en place la Solution finale : extermination systématique de tous les juifs. Gisèle se retrouve seule à 5 ans projetée dans la Guerre. Sa mère et son grand-père sont raflés et exé -cutés par balles dans une forêt, sa famille est déci- mée. Seule, une tante veille sur elle. Ce premier tome (il y en a 3) raconte au travers de l'exis-tence incroyable et stupéfiante d'une petite fille , la mise en place de la Phase 1a Shoah , celle que les historiensont mis à jour il y a 10 ans à savoir la Shoah par balles