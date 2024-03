Le chasseur, le veilleur et le gardien

Trois histoires à découvrir dès 2 ans avec Maman ou Papa, pour apprendre à dominer ses peurs, sans se fier aux apparences... quelquefois bien trompeuses ! Il faut reconnaître que nos trois héros, celui du ciel et de la nuit, celui des bois sauvages et celle des profondeurs de la mer ont acquis au fil du temps une bien mauvaise réputation. Mary Aulne à la plume et Leticia Rose au crayon les réhabilitent aux yeux des tout petits !