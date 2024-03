Les étoiles ne fileront plus

Camille Grandbois a deux passions : l'astronomie et la cryptozoologie. Deux disciplines qui n'ont rien en commun et qui pourtant la mettent sur la piste de la première espèce extraterrestre découverte par l'homme : les baleines célestes. Or, ces créatures, aussi belles soient-elles, se révèlent destructrices et deviennent vite gênante aux yeux d'une humanité en pleine colonisation galactique. De simple chercheuse, Camille, aidée de sa femme et son équipe de recherche, devient le porte étendard de la cause des baleines. Mais est-il seulement possible de les protéger de l'être humain ? Ce court roman est suivi d'une nouvelle dans le même univers et d'un essai sur les relations espèce humaine-nature. Une couverture de Claire Malary.