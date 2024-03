Pyrate Queen

Embarquez avec Monday Ryan, une pirate à la mauvaise réputation et la tête mise à prix. Etre pirate, c'est vivre une vie courte et joyeuse, et la vivre libre. Pour la plupart, c'est au bout d'une corde qu'elle s'achève. Après une série d'attaques victorieuses, Monday, son mari et son équipage sont poursuivis sans relâche par la Marine Britannique. Finalement capturée, ce n'est que grâce à l'enfant qu'elle porte qu'elle échappe à la potence : le droit interdit de pendre une femme enceinte. Son mari et son équipage n'ont pas cette chance. Laissée seule sur un rafiot à dériver dans l'océan, elle jure de donner naissance à son enfant dans un monde où la mort de son père aura été vengée.